Waldbrand in Traisen
Schweres Gerät aus dem Kirner Land half am Rotenfels
Mit schwerem Gerät unterstützte der Forstbetrieb Klostermann die Arbeiten am Rotenfels bei Traisen.
Mit schwerem Gerät unterstützte der Forstbetrieb Klostermann die Arbeiten am Rotenfels bei Traisen.
Sebastian Schmitt

Der Waldbrand in Traisen wurde zur gefährlichen Herausforderung für die Einsatzkräfte. Wie ein Forstbetrieb aus dem Kirner Land mit schwerem Gerät half, das Feuer einzudämmen.

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Beim Waldbrand am Rotenfels bei Traisen war schnell klar: Wasser allein reicht in diesem Gelände nicht aus. Das Feuer war am Samstagnachmittag an einem schwer zugänglichen Hang im Naturschutzgebiet ausgebrochen. Erschwert wurde der Einsatz durch Kampfmittel aus dem Zweiten Weltkrieg; es kam zu Explosionen, weshalb Teile der Löscharbeiten nur aus sicherer Entfernung möglich waren.

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