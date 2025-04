Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor ein 18-jähriger Autofahrer in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich in der Folge. Das teilt die Polizei in einer Pressemeldung mit. Das Auto befuhr a m Dienstag, 1. April, die K50 aus Mandel kommend in Richtung Weinsheim. In dem Auto befanden sich drei jungen Erwachsene. Alle drei Insassen wurden aufgrund ihrer Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Kreisstraße musste für etwa 45 Minuten vollständig gesperrt werden. red