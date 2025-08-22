Zwei Fahrzeuge sind frontal zusammengestoßen, mehrere Personen wurden schwer verletzt. Der Großeinsatz der Rettungskräfte führte zu einer Vollsperrung. Die Unfallursache ist noch unklar.

Am Freitagnachmittag ist es gegen 17.50 Uhr auf der Landstraße 233 zwischen Bad Sobernheim und Steinhardt zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Zwei Fahrzeuge stießen frontal zusammen, dabei wurden mehrere Personen schwer verletzt und in den Wracks eingeklemmt. Umgehend rückten die Feuerwehren der Verbandsgemeinden Nahe-Glan und Rüdesheim an, um die Verunglückten mit hydraulischem Rettungsgerät aus den stark deformierten Fahrzeugen zu befreien. Mehrere Rettungssätze kamen gleichzeitig zum Einsatz.

Neben drei Rettungswagen und einem Notarzt wurde auch ein Rettungshubschrauber alarmiert, der auf einer angrenzenden Wiese landete. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle wurden die Verletzten in umliegende Kliniken gebracht. Über die genaue Zahl der Verletzten sowie die Schwere der Verletzungen lagen bis zunächst noch keine gesicherten Informationen vor. Die Landstraße war für mehrere Stunden voll gesperrt. Ein Gutachter wurde zur Klärung der Unfallursache hinzugezogen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich zu melden.