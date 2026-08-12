Wieder hat es einen schweren Unfall auf der Bundesstraße 41 gegeben, diesmal bei Hochstetten-Dhaun. Nach ersten Informationen ist eine 63-jährige Autofahrerin ums Leben gekommen. Weitere sieben Personen wurden verletzt, auch ein dreijähriges Kind.
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Hochstetten-Dhaun. Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B41 bei Hochstetten-Dhaun sind am Mittwochabend drei Fahrzeuge miteinander kollidiert. Nach ersten Informationen kam eine 63-jährige Autofahrerin ums Leben. Sieben weitere Personen wurden verletzt.