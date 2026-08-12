Sieben Verletzte, eine Tote
Schwerer Verkehrsunfall auf B41 bei Hochstetten-Dhaun
Rund 40 Feuerwehrkräfte sowie zahlreiche Kräfte von Rettungsdienst und Polizei waren bei dem schweren Unfall auf der B41 bei Hoc
Rund 40 Feuerwehrkräfte sowie zahlreiche Kräfte von Rettungsdienst und Polizei waren bei dem schweren Unfall auf der B41 bei Hochstetten-Dhaun im Einsatz.
Sebastian Schmitt

Wieder hat es einen schweren Unfall auf der Bundesstraße 41 gegeben, diesmal bei Hochstetten-Dhaun. Nach ersten Informationen ist eine 63-jährige Autofahrerin ums Leben gekommen. Weitere sieben Personen wurden verletzt, auch ein dreijähriges Kind.

Lesezeit 1 Minute
Hochstetten-Dhaun. Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B41 bei Hochstetten-Dhaun sind am Mittwochabend drei Fahrzeuge miteinander kollidiert. Nach ersten Informationen kam eine 63-jährige Autofahrerin ums Leben. Sieben weitere Personen wurden verletzt.
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