Sieben Verletzte, eine Tote Schwerer Verkehrsunfall auf B41 bei Hochstetten-Dhaun Sebastian Schmitt 12.08.2026, 20:07 Uhr

i Rund 40 Feuerwehrkräfte sowie zahlreiche Kräfte von Rettungsdienst und Polizei waren bei dem schweren Unfall auf der B41 bei Hochstetten-Dhaun im Einsatz. Sebastian Schmitt

Wieder hat es einen schweren Unfall auf der Bundesstraße 41 gegeben, diesmal bei Hochstetten-Dhaun. Nach ersten Informationen ist eine 63-jährige Autofahrerin ums Leben gekommen. Weitere sieben Personen wurden verletzt, auch ein dreijähriges Kind.

Hochstetten-Dhaun. Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B41 bei Hochstetten-Dhaun sind am Mittwochabend drei Fahrzeuge miteinander kollidiert. Nach ersten Informationen kam eine 63-jährige Autofahrerin ums Leben. Sieben weitere Personen wurden verletzt.







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