Verursacher ist flüchtig Schwerer Unfall in Ebernburg: Polizei sucht Überholer 04.01.2025, 09:57 Uhr

i Zwischen den Bad Kreuznacher Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg und Feilbingert kam es am Freitagnachmittag zu einem schweren Unfall. Der Verursacher wird gesucht. Jan Lindner. picture alliance / dpa

Weil ein Autofahrer die Distanz nicht richtig einschätze, ist ein anderes Auto nun ein Totalschaden. Der Unfall am Ortsausgang Bad Münster am Stein-Ebernburg am Freitagnachmittag wirft Fragen auf.

Dieses Überholmanöver hätte tödlich enden können. Doch stattanzuhalten fuhr der Pkw einfach weiter. Am Freitag, 3. Januar, ist es gegen 17.40 Uhr auf L379 am Ortsausgang Bad Münster am Stein-Ebernburg in Fahrtrichtung Feilbingert) zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden gekommen.

