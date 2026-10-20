Zwei Menschen schwer verletzt Schwerer Unfall bei Feilbingert fordert zwei Verletzte 20.10.2026, 10:32 Uhr

i Einsatzkräfte befreien eingeschlossenen Fahrer nach Frontalzusammenstoß bei Feilbingert. Alexander Jodeleit/Freiwillige Feuerwehr

Frontalcrash auf der L379 bei Feilbingert: Zwei Autos krachten zusammen, Fahrer waren in ihren Fahrzeugen eingeschlossen. Feuerwehr und Rettungsdienst befreiten die Verletzten – die Landstraße blieb für Stunden gesperrt.

Bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 379 zwischen Bad Münster am Stein-Ebernburg und Feilbingert sind am Dienstag, 20. Oktober, gegen 6.30 Uhr zwei Autofahrer schwer verletzt worden. Kurz vor der Ortslage Feilbingert kollidierten zwei Pkw frontal.







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