Fußgängerbrücke gesperrt Schwerer Schlag für den Kreuznacher Quellenhof Robert Neuber

Marian Ristow 16.12.2025, 10:13 Uhr

i Das kam für viele Kreuznacher am vergangenen Freitag ziemlich überraschend - auch für Quellenhof-Betreiber Alexander Jacob. Robert Neuber

Für Alexander Jacob war die Sperrung der Brücke hinüber zu seinem Quellenhof ein überraschender und schwerer Schlag. Denn damit fällt natürlich ein Großteil der Laufkundschaft weg. Und gerade für Hundebesitzer ein wichtiges Gassi-Revier.

Nichts geht mehr: Die Sperrung der Bad Kreuznacher Quellenhofbrücke am Freitagmorgen kam für viele überraschend – auch für die Stadtverwaltung. Alex Jacob, Eigentümer und Wirt des bekannten Restaurants „Quellenhof“, war die Sperrung der Quellenhofbrücke, die nicht ohne Grund diesen Namen trägt, ein veritabler Schock – auch wenn er wusste, dass es um die Brücke nicht gut bestellt ist.







