Bauamt des Kirner Lands Schwere Kritik von CDU und FDP an Personalauswahl 01.11.2025, 14:00 Uhr

i Der künftige Doppel-Chef: Sven Schäfer soll als Leiter des Sozialamts der Verbandsgemeinde Kirner Land nun auch Leiter des Bauamts werden. Sebastian Schmitt

Sowohl CDU als auch FDP üben Kritik an der von Bürgermeister Thomas Jung ohne Absprache mit den Fraktionen getroffenen Personalentscheidung zur Leitung des Bauamts. Das soll Sven Schäfer als Chef des Sozialamts in Doppelfunktion erledigen.

Sowohl die CDU als auch die FDP üben heftig Kritik an der Praxis zur Personalauswahl in der Verbandsgemeinde Kirner Land, konkret bei der Besetzung des vakanten Postens in der Bauamtsleitung. Hier war von Bürgermeister Thomas Jung ja Sven Schäfer, der Leiter des Sozialamts, vorgeschlagen worden.







