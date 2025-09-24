Die Sicherungsvorgaben für das Ebernburger Mittelalterfest sorgen weiter für Zorn bei den örtlichen Verantwortlichen, insbesondere bei Stefan Köhl, der seinen Posten beim Verkehrsverein aufgibt, und Ortsvorsteherin Birgit Ensminger-Busse.
Handelt das von Beigeordneten Markus Schlosser geleitete Ordnungsamt der Stadt, zu restriktiv? Fordert es gar Sicherheitsmaßnahmen, die über das gesetzlich geforderte Maß hinausgehen und macht so Veranstaltungen kaputt, wie jüngst die Organisatoren des Mittelaltermarktes meinten?