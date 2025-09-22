„900 Jahre“ wird gefeiert Schweppenhausen hat so viel Grund zu jubeln wie nie Jens Fink 22.09.2025, 11:03 Uhr

i Es ist geschafft. Nach dem Fassbieranstich schenkten Simone Schneider und Anke Denker (2. und 3. von links) die ersten Gläser Bier an die Kirmesbesucher aus. Jens Fink

Ein Dorf feiert groß – und schreibt mit einem spektakulären Fassbieranstich, viel Musik und einer überraschenden Bierdusche Geschichte. Was Schweppenhausen so besonders macht.

Stimmungsvoll gestaltet sich der Einstieg in die Feierlichkeiten zum 900-jährigen Bestehen des Ortes. „So viel Betrieb war zur Eröffnung der Kerb noch nie“, stellte Ortsbürgermeisterin Anke Denker erfreut fest, die auch die ehemaligen Ortsbürgermeister Carsten Schmidt, Günter Landwermann und Michael Heep begrüßen konnte.







