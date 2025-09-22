Ein Dorf feiert groß – und schreibt mit einem spektakulären Fassbieranstich, viel Musik und einer überraschenden Bierdusche Geschichte. Was Schweppenhausen so besonders macht.
Lesezeit 1 Minute
Stimmungsvoll gestaltet sich der Einstieg in die Feierlichkeiten zum 900-jährigen Bestehen des Ortes. „So viel Betrieb war zur Eröffnung der Kerb noch nie“, stellte Ortsbürgermeisterin Anke Denker erfreut fest, die auch die ehemaligen Ortsbürgermeister Carsten Schmidt, Günter Landwermann und Michael Heep begrüßen konnte.