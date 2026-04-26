Tier-Angriff am Nahe-Ufer Schwanenattacke löst Empörung und Hilfsbereitschaft aus Cordula Kabasch 26.04.2026, 14:00 Uhr

i Dieses Bild entstand am Nahe-Ufer Richtung Pfingstwiese. Ein unbekannter Täter soll eine Schwanendame angegriffen haben. Dabei soll er auch zwei Eier zerstört haben. Naturschutzgruppe Nahe

Der Angriff auf eine Schwanendame und zwei Eier in ihrem Nest unterhalb des Radwegs Richtung Pfingstwiese beschäftigt die Menschen in der Nahe-Region. In sozialen Netzwerken wird die Attacke diskutiert. Nun meldet sich jemand, der helfen will.

Das Schicksal der Schwanendame und ihrer Brut geht dem Bad Kreuznacher Finanzkaufmann Georg Reinhardt nahe. Das Tier ist am Mittwoch von einem unbekannten Täter attackiert worden. Die Wildtierkamera der Naturschutzgruppe Nahe hatte am Flussufer unterhalb des Fuß- und Radwegs zur Pfingstwiese festgehalten, wie jemand mit einem Stock auf den Schwan losgegangen ist.







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