Baupläne in Bad Kreuznach „Schwärzungen“ der Verwaltung sorgen für reichlich Zoff Harald Gebhardt 12.08.2026, 19:00 Uhr

i Die geplante massive Bebauung in der Hanglage an der Rheingrafenstraße im Bereich Soonblick/Salinenblick hinauf zum Kuhberg ist vielen ein Dorn im Auge. Harald Gebhardt

Die Baupläne in der Hanglage am Soonblick/Salinenblick sind höchst umstritten. Doch dass die Verwaltung in einem Schreiben der betroffenen Anwohner dazu deren Namen geschwärzt hat, sorgte im Bauausschuss für noch mehr Zoff.

Die Baupläne für die Hanglage Soonblick/Salinenblick an der Kehre der Rheingrafenstraße zum Kuhberg hinauf sorgten im Ausschuss für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr gleich für zwei Aufreger: Die Mainzer Firmengruppe Richter will dort sieben zwei- und dreigeschossige Mehrfamilienhäuser errichten.







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