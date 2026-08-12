Die Baupläne in der Hanglage am Soonblick/Salinenblick sind höchst umstritten. Doch dass die Verwaltung in einem Schreiben der betroffenen Anwohner dazu deren Namen geschwärzt hat, sorgte im Bauausschuss für noch mehr Zoff.
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Die Baupläne für die Hanglage Soonblick/Salinenblick an der Kehre der Rheingrafenstraße zum Kuhberg hinauf sorgten im Ausschuss für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr gleich für zwei Aufreger: Die Mainzer Firmengruppe Richter will dort sieben zwei- und dreigeschossige Mehrfamilienhäuser errichten.