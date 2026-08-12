Baupläne in Bad Kreuznach
„Schwärzungen“ der Verwaltung sorgen für reichlich Zoff
Die geplante massive Bebauung in der Hanglage an der Rheingrafenstraße im Bereich Soonblick/Salinenblick hinauf zum Kuhberg ist
Die geplante massive Bebauung in der Hanglage an der Rheingrafenstraße im Bereich Soonblick/Salinenblick hinauf zum Kuhberg ist vielen ein Dorn im Auge.
Harald Gebhardt

Die Baupläne in der Hanglage am Soonblick/Salinenblick sind höchst umstritten. Doch dass die Verwaltung in einem Schreiben der betroffenen Anwohner dazu deren Namen geschwärzt hat, sorgte im Bauausschuss für noch mehr Zoff. 

Lesezeit 3 Minuten
Die Baupläne für die Hanglage Soonblick/Salinenblick an der Kehre der Rheingrafenstraße zum Kuhberg hinauf sorgten im Ausschuss für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr gleich für zwei Aufreger: Die Mainzer Firmengruppe Richter will dort sieben zwei- und dreigeschossige Mehrfamilienhäuser errichten.
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