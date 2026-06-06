Biotope im Kreis Bad Kreuznach
Schutz für Sumpfhornklee-Rotwidderchen und Schwertlilie
Dorothea Kortner (links) und Rudolf Twelbeck (5. von rechts) erläuterten die Besonderheiten der artenreichen Magerwiese, wo unte
Dorothea Kortner (links) und Rudolf Twelbeck (5. von rechts) erläuterten die Besonderheiten der artenreichen Magerwiese, wo unter anderem das seltene, weiß blühende „Mädelsüß“ (im Vordergrund) gedeiht.
Jens Fink

Im Hunsrück kämpfen Ehrenamtliche und Fachkräfte darum, seltene Lebensräume zu bewahren. Praxisbeispiele aus dem Naturschutz zeigen, wie gezielte Pflege und Engagement blühende Vielfalt ermöglichen.

Lesezeit 2 Minuten
Die vor 35 Jahren im Land eingeführte Biotopbetreuung soll die Lebensräume wildlebender Tiere und Pflanzen bewahren. Vor allem gefährdete Biotope wie Feuchtgebiete, Magerwiesen, Heiden und Felsfluren werden fachgerecht betreut und gepflegt. Dafür sorgen Biotopbetreuer, die im Auftrag der Naturschutzbehörden über notwendige Pflegemaßnahmen entscheiden und als Ansprechpartner für Forstwirtschaft, Kommunen, Verbände oder ehrenamtliche Helfer ...

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerUmwelt

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