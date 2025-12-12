Schussgeräusche irritieren Bad Sobernheim und Odernheim

Mehrmals sind Knallgeräusche in den beiden Orten zu hören. Die Anwohner sind verunsichert. Die alarmierte Polizei stellt an Ort und Stelle auch eine Sachbeschädigung fest.

Mehrere Schuss- und Explosionsgeräusche haben am Freitagnachmittag die Bürger in Bad Sobernheim und Odernheim am Glan verunsichert. Wie die Polizei mitteilt, hatten mehrere Anwohner gegen 17 Uhr wegen der lauten Geräusche die Beamten per Notruf alarmiert. Eine betroffene Person berichtete sogar, dass ihr Briefkasten in Odernheim durch einen Sprengkörper stark beschädigt wurde. Die Polizei Kirn, die die betroffene Person aufgesucht hatte, konnte die Schäden anschließend an Ort und Stelle bestätigen.

Laut den Angaben der Anrufer und der Geschädigten kam es zu insgesamt fünf Explosionen, deren Ursprung bislang unklar bleibt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen oder Geschädigte, die Angaben zu den Vorfällen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Kirn in Verbindung zu setzen unter 06752/1560 oder im Internet per E-Mail an pikirn@polizei.rlp.de