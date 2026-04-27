Eltern-Demo in Bad Kreuznach Schulstraßen: OB Emanuel Letz sichert Lösung zu Josef Nürnberg 27.04.2026, 09:00 Uhr

i Oberbürgermeister Emanuel Letz sagte Schülern und Eltern eine Lösung in Sachen Schulstraßen um die Hofgartenschule zu, die allerdings juristisch auf einem stabilen Fundament stehen müsse, wie er betonte. Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Das Thema Schulstraßen rund um die Hofgartenschule erhitzt seit einiger Zeit die Gemüter. Bringen nun eine Demo und ein Gespräch mit OB Letz eine Lösung in Sichtweite?

Schüler der Hofgartenschule und deren Eltern demonstrierten am Freitag auf dem Kornmarkt für die Wiedereinführung der Schulstraßen rund um die Hofgartenschule. Oberbürgermeister Emanuel Letz, der sich mit Bürgermeister Thomas Blechschmidt während der Marktsprechstunde Schülern und Eltern stellte, hatte keinen leichten Stand.







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