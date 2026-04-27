Das Thema Schulstraßen rund um die Hofgartenschule erhitzt seit einiger Zeit die Gemüter. Bringen nun eine Demo und ein Gespräch mit OB Letz eine Lösung in Sichtweite?
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Schüler der Hofgartenschule und deren Eltern demonstrierten am Freitag auf dem Kornmarkt für die Wiedereinführung der Schulstraßen rund um die Hofgartenschule. Oberbürgermeister Emanuel Letz, der sich mit Bürgermeister Thomas Blechschmidt während der Marktsprechstunde Schülern und Eltern stellte, hatte keinen leichten Stand.