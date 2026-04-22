Disput um Verkehr in Kreuznach Schulstraße: Vater beklagt „Basta-Politik“ der Stadt Josef Nürnberg 22.04.2026, 12:00 Uhr

i Auch das zweite Schulgebäude der Hofgartenschule am Steinweg ist von der Aufhebung der Schulstraßenanordnung betroffen. Josef Nürnberg

Reichlich Ärger um die Zustände rund um die Hofgartenschule: Aus Elternsicht können Politik und Verwaltung ihre Verantwortung nicht einfach weitergeben – weil sie dem Wohl der Allgemeinheit verpflichtet sind.

Stefan Staehle, Anwohner und Vater zweier Kinder, die die Hofgartenschule besuchen, ist enttäuscht darüber, dass die Stadt die Anordnung der Schulstraße aufgrund des verlorenen Widerspruchsverfahrens zurückgenommen hat – anstatt neu zu denken, wie man die Schulstraßen auf ein rechtlich fundiertes Fundament stellen kann.







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