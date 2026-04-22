Reichlich Ärger um die Zustände rund um die Hofgartenschule: Aus Elternsicht können Politik und Verwaltung ihre Verantwortung nicht einfach weitergeben – weil sie dem Wohl der Allgemeinheit verpflichtet sind.
Lesezeit 2 Minuten
Stefan Staehle, Anwohner und Vater zweier Kinder, die die Hofgartenschule besuchen, ist enttäuscht darüber, dass die Stadt die Anordnung der Schulstraße aufgrund des verlorenen Widerspruchsverfahrens zurückgenommen hat – anstatt neu zu denken, wie man die Schulstraßen auf ein rechtlich fundiertes Fundament stellen kann.