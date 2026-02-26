Umbau Grundschule Staudernheim Schulhof und Parkplatz sollen die Seiten wechseln Silke Jungbluth-Sepp 26.02.2026, 17:00 Uhr

i Der Parkplatz hinter der Grundschule Staudernheim soll vor das Gebäude verlegt werden. Dadurch gibt es Platz für einen Schulhof mit Freigelände. Wilhelm Meyer

Ab dem nächsten Schuljahr müssen die Grundschulen in der VG Nahe-Glan das Recht auf Ganztagsbetreuung umsetzen. Der Grundschule Staudernheim steht ein größerer Umbau bevor. Auch bei Schulhof und Parkplatz soll sich einiges ändern.

Die Grundschule Staudernheim wird passend gemacht für den Ganztagsbetrieb. Bekanntlich haben alle Erstklässler, die ab 2026 eingeschult werden, das Recht auf Ganztagsbetreuung samt Mittagessen – jeweils von Montag bis Freitag um 16 Uhr. Geplant ist in Staudernheim der Anbau einer Küche im Erdgeschoss und die Installation eines Fahrstuhls.







