VG Bad Kreuznach Schulentwicklungsplan: Drei Grundschulstandorte bleiben Josef Nürnberg 28.03.2026, 17:00 Uhr

i Die Grundschule Pfaffen-Schwabenheim ist die einzige Schule in der VG Bad Kreuznach, die sich in Richtung Dreizügigkeit entwickelt. Josef Nürnberg

Der Schulentwicklungsplan der VG Bad Kreuznach stellt Weichen. Im Fokus stehen dabei auch Veränderungen durch steigende Schülerzahlen oder den Anspruch auf Ganztagsbetreuung:

Die Verbandsgemeinde Bad Kreuznach hat am Mittwochabend ihren Schulentwicklungsplan verabschiedet. Demnach hält die Behörde an den drei Grundschulstandorten Feilbingert, Frei-Laubersheim und Pfaffen-Schwabenheim fest. Der Rat zementierte damit die bestehende Drei-plus-zwei-Lösung: die drei Schulen in eigener Trägerschaft und die Grundschulen in Fürfeld und Hackenheim in der Trägerschaft der Ortsgemeinden.







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