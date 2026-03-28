Der Schulentwicklungsplan der VG Bad Kreuznach stellt Weichen. Im Fokus stehen dabei auch Veränderungen durch steigende Schülerzahlen oder den Anspruch auf Ganztagsbetreuung:
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Die Verbandsgemeinde Bad Kreuznach hat am Mittwochabend ihren Schulentwicklungsplan verabschiedet. Demnach hält die Behörde an den drei Grundschulstandorten Feilbingert, Frei-Laubersheim und Pfaffen-Schwabenheim fest. Der Rat zementierte damit die bestehende Drei-plus-zwei-Lösung: die drei Schulen in eigener Trägerschaft und die Grundschulen in Fürfeld und Hackenheim in der Trägerschaft der Ortsgemeinden.