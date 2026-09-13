Kreis Bad Kreuznach saniert
Schulen werden für weniger Kinder fit gemacht
Was die Generalsanierung am Gymnasium am Römerkastell angeht, so möchte die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion vom Kreis Ba
Was die Generalsanierung am Gymnasium am Römerkastell angeht, so möchte die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion vom Kreis Bad Kreuznach neue Kostenberechnungen. Die absehbar rückläufigen Schülerzahlen nehmen Einfluss auf die Schulentwicklungsplanung.
Josef Nürnberg

Schulsanierungen im Kreis Bad Kreuznach müssen vor dem Hintergrund langfristig sinkender Schülerzahlen gedacht werden. Das erklärte Landrätin Bettina Dickes in einer gemeinsamen Sitzung des Schulträger- und Bauausschusses.

Lesezeit 2 Minuten
Die geplante Generalsanierung des Gymnasiums am Römerkastell (Röka) inklusive Neubau und Erweiterung erfordert weitere Gespräche zwischen der Kreisverwaltung und der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD). Das erklärte Landrätin Bettina Dickes in einer gemeinsamen Sitzung des Schulträger- und Bauausschusses des Kreises.
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