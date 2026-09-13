Schulsanierungen im Kreis Bad Kreuznach müssen vor dem Hintergrund langfristig sinkender Schülerzahlen gedacht werden. Das erklärte Landrätin Bettina Dickes in einer gemeinsamen Sitzung des Schulträger- und Bauausschusses.
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Die geplante Generalsanierung des Gymnasiums am Römerkastell (Röka) inklusive Neubau und Erweiterung erfordert weitere Gespräche zwischen der Kreisverwaltung und der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD). Das erklärte Landrätin Bettina Dickes in einer gemeinsamen Sitzung des Schulträger- und Bauausschusses des Kreises.