Kreis Bad Kreuznach saniert Schulen werden für weniger Kinder fit gemacht Cordula Kabasch 13.09.2026, 08:00 Uhr

i Was die Generalsanierung am Gymnasium am Römerkastell angeht, so möchte die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion vom Kreis Bad Kreuznach neue Kostenberechnungen. Die absehbar rückläufigen Schülerzahlen nehmen Einfluss auf die Schulentwicklungsplanung. Josef Nürnberg

Schulsanierungen im Kreis Bad Kreuznach müssen vor dem Hintergrund langfristig sinkender Schülerzahlen gedacht werden. Das erklärte Landrätin Bettina Dickes in einer gemeinsamen Sitzung des Schulträger- und Bauausschusses.

Die geplante Generalsanierung des Gymnasiums am Römerkastell (Röka) inklusive Neubau und Erweiterung erfordert weitere Gespräche zwischen der Kreisverwaltung und der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD). Das erklärte Landrätin Bettina Dickes in einer gemeinsamen Sitzung des Schulträger- und Bauausschusses des Kreises.







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