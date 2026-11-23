Mails mit böser Ankündigung Schulen in und um Bad Kreuznach erhalten Todesdrohung Robert Neuber 23.11.2026, 12:08 Uhr

i Polizei Symbolbild. Christoph Soeder. Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Sowohl im Kreis Bad Kreuznach als auch im benachbarten Mainz-Bingen ging am Montagmorgen eine Mail mit einer drohenden Betreffzeile ein. Das Landeskriminalamt ermittelt, es gab aber zunächst keinen Hinweis auf eine konkrete Gefahrenlage

Mit den drohenden Worten „Der Tod erwartet dich“ wurden am Montag, 23. November, bundesweit Schulen angemailt. Die Bedrohung fand sich im Betreff der Nachricht. Auch im Raum Bad Kreuznach waren einige Schulen angeschrieben worden, ebenso im Kreis Mainz-Bingen.







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