Schule will Rudergrundkurs „noch sicherer“ machen

Lena Reuther 12.12.2025, 13:00 Uhr

i Auf der Höhe des Quellenhofs (rechts) gab es Anfang November einen Unfall mit einem Ruderboot. Fünf Schüler des Lina-Hilger-Gymnasiums wurden mithilfe eines Rettungshubschraubers aus der Nahe gerettet. Lena Reuther

Fünf Schüler des Lina-Hilger-Gymnasiums mussten Anfang November mit einem Rettungshubschrauber aus der Nahe gerettet werden. Wie geht es nun perspektivisch weiter mit dem Rudergrundkurs? Unsere Zeitung hat bei der Schulleitung nachgefragt.

Seit dem Unfall eines Boots auf der Nahe, besetzt mit Schülern des Lina-Hilger-Gymnasiums (LiHi), findet der Rudergrundkurs an der Schule zwar statt, aber nicht auf dem Wasser, wie Schulleiter Stefan Hammer berichtet. Nach aktuellem Stand soll es im kommenden Frühjahr mit den Ruderbooten wieder auf die Nahe gehen.







