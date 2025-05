Das Schuhhaus Wagner schließt in der Mannheimer Straße nach 103 Jahren. Claudia Holbach und Julia Schulz, die den Laden in der vierten Generation führen, eröffnen unter einem neuen Konzept in der Römerstraße einen neuen Laden.

Nach 103 Jahren schließt das Schuhhaus Wagner seinen Standort in der Mannheimer Straße 136. Die Geschäftsführerinnen Claudia Holbach und Julia Schulz, die den familiengeführten Betrieb in der vierten Generation betreiben, spezialisieren sich auf Einlagensysteme, konkret auf Jurtin medical Systemeinlagen. „Es gibt viel Bedarf“, erklärt Claudia Holbach im Gespräch mit unserer Zeitung. Bereits seit 15 Jahren gibt es das Angebot für die Systemeinlagen beim Schuhhaus Wagner, sagt die Schuhfachbetriebswirtin. Wenn alles glatt läuft, soll der neue Laden in der Römerstraße 1 am 2. Juni eröffnet werden.

i Für 103 Jahre befand sich das Schuhhaus Wagner in der Mannheimer Straße. Lena Reuther

Das Besondere: Im Gegensatz zu herkömmlichen Einlagen werden die Jurtin medical Systemeinlagen am unbelasteten Fuß modelliert, erläutert sie. Der Hintergrund: Bei herkömmlichen orthopädischen Einlagen werde ein Schaum- oder Computerabdruck des Fußes im belasteten Zustand genommen. Dabei werde die bestehende Fehlstellung übernommen. „Im Gegensatz zu Einlagen, die unter Belastung geformt werden, dient bei uns der unbelastete Fuß als Maßstab. Wir bringen die Ferse in ihre natürliche, korrekte Position und passen die Einlage mithilfe innovativer Vakuumtechnik direkt am korrigierten Fuß an“, schreiben Claudia Holbach und Julia Schulz auf ihrer Internetseite. Die Einlagen können etwa bei Fersensporn, Hallux Valgus (Ballenzeh), aber auch bei Knie- und Hüftfehlstellungen zum Einsatz kommen. Bei Sportlern können die Einlagen auch präventiv wirken, etwa um den Bewegungsapparat zu entlasten. Die ausgebildeten Jurtin-Technikerinnen arbeiten auch mit Therapeuten und Ärzten zusammen.

„Die Kunden freuen sich, dass wir jetzt wieder schneller Termine frei haben“, sagt Holbach. Denn im Moment gebe es eine Vorlaufzeit von drei Wochen, da ihnen ein Anpassungsstuhl zum modellieren der Einlagen zur Verfügung steht. Am neuen Standort werde es zwei geben, sodass sie parallel arbeiten können. „Wir freuen uns schon sehr darauf“, betont sie.

Einen neuen Standort in der Bad Kreuznacher Innenstadt zu finden, sei nicht schwierig gewesen, sagen sie. Der neue Laden hat circa 100 Quadratmeter, und seit Mitte April wird dort umgebaut. Die bisherigen Mitarbeiter werden nicht übernommen – teils wechseln sie zur Buchhandlung Osiander, mit der sich das Schuhhaus bisher die Räumlichkeiten in der Mannheimer Straße teilt, teils gehen Mitarbeiter auch in Rente, erklärt Holbach. In der Römerstraße werden sie zu zweit arbeiten.

Weitere Informationen zu den Einlagen gibt es auf der Internetseite www.lebensgefühl.de. Dort kann auch etwa ein Termin für einen kostenlosen Fußcheck gebucht werden.