Orange Day in Bad Kreuznach Schuhe machen auf getötete Frauen aufmerksam Lena Reuther 25.11.2026, 13:59 Uhr

i Hunderte Paar Schuhe machen auf dem Kornmarkt auf den Orange Day, den Internationalen Tag zur Beendigung der Gewalt gegen Frauen, aufmerksam. Lena Reuther

Fahnen machen an vielen Orten in Bad Kreuznach und Umgebung auf den Orange Day am 25. November aufmerksam. Zum Start sind der Fußgängerzone rot-orangefarbene Schuhe als stilles Mahnmal für getötete Frauen zu sehen.

Anlässlich des Orange Day, dem Internationalen Tag zur Beendigung der Gewalt gegen Frauen, ließ Oberbürgermeister Emanuel Letz am Mittwoch gegen 12.30 Uhr gemeinsam mit Mitgliedern des Regionalen Runden Tischs eine Fahne auf dem Kornmarkt zum Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen hissen.







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