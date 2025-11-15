Diskussion an IGS Stromberg
Schüler weisen redselige Politiker in die Schranken
Die beiden Schülerinnen (von links) Amanda und Sophie moderierten die Diskussionsveranstaltung der Leistungskurse Sozialkunde des elften und zwölften sowie des Abiturjahrgangs.
Cordula Kabasch

Um die Stadtbild-Debatte ging es am Tag des politischen Gesprächs an der IGS Stromberg – neben anderen aktuellen Themen. Eingeladen hatten die Sozialkunde-Leistungskurse der MSS 11 und 12 sowie der Abiturjahrgang Abgeordnete aus dem Landtag.

Am Tag des politischen Gesprächs in der IGS Stromberg standen aktuelle Themen auf der Agenda – unter anderem die von Bundeskanzler Friedrich Merz angestoßene Stadtbild-Debatte. In der Mensa waren fast alle Stühle besetzt, rund 90 Schüler waren gekommen.

