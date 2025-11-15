Diskussion an IGS Stromberg Schüler weisen redselige Politiker in die Schranken 15.11.2025, 11:00 Uhr

i Die beiden Schülerinnen (von links) Amanda und Sophie moderierten die Diskussionsveranstaltung der Leistungskurse Sozialkunde des elften und zwölften sowie des Abiturjahrgangs. Cordula Kabasch

Um die Stadtbild-Debatte ging es am Tag des politischen Gesprächs an der IGS Stromberg – neben anderen aktuellen Themen. Eingeladen hatten die Sozialkunde-Leistungskurse der MSS 11 und 12 sowie der Abiturjahrgang Abgeordnete aus dem Landtag.

Am Tag des politischen Gesprächs in der IGS Stromberg standen aktuelle Themen auf der Agenda – unter anderem die von Bundeskanzler Friedrich Merz angestoßene Stadtbild-Debatte. In der Mensa waren fast alle Stühle besetzt, rund 90 Schüler waren gekommen.







Artikel teilen

Artikel teilen