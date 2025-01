Schüler von Bus erfasst

Beim Überqueren der Straße ist ein Schüler am Montag gegen 13.20 Uhr in Bad Kreuznach, Gensinger Straße/Jakob-Kiefer-Halle von einem Omnibus erfasst worden, berichtet die KRN ( Kommunalverkehr Rhein-Nahe). Das Kind sei auf die Straße gesprungen, kurz bevor der Bus die Haltestelle Gensinger Straße in Fahrtrichtung Bahnhof erreichte. Der Busfahrer leitete direkt eine Notfallbremsung ein, konnte aber den Zusammenstoß nicht verhindern. Das Kind blutete im Gesicht.

„Sowohl Polizei als auch Rettungswagen waren innerhalb kürzester Zeit vor Ort, ebenso der diensthabende Betriebsleiter der KRN. Der Verletzte wurde durch den Notfallsanitäter vor Ort erstversorgt, später durch den Rettungssanitäter ins Krankenhaus gebracht“, heißt es in der Pressemitteilung der KRN weiter. Mehrere Folgefahrten fielen aus. red