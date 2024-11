Podiumsdiskussion mit Landrätin Bettina Dickes und Katharina Dahm im Gymnasium an der Stadtmauer Schüler konnten für ihre Kandidatin votieren Jens Fink 02.11.2024, 17:20 Uhr

i Die Sozialkundelehrer Andreas Scherbel (links) und André Gruber befragten Landrätin Bettina Dickes (2. von links) und ihre Herausforderin Katharina Dahm. Foto: Jens Fink Jens Fink

Bad Kreuznach. Zahlreiche volljährige Oberstufenschüler haben bei der Landratswahl am 10. November die Möglichkeit, ihre Stimme abzugeben. Um den Erstwählern ein besseres Meinungsbild zu vermitteln, hatte das Gymnasium an der Stadtmauer (Stama) beide Kandidatinnen zur Podiumsdiskussion geladen.

Landrätin Bettina Dickes betonte, auch weiterhin die Verantwortung für den Kreis tragen zu wollen. Hier habe sie am ehesten konkret die Möglichkeit, das Lebensumfeld der Menschen zu gestalteten. Ihre Kontrahentin Katharina Dahm will „anstatt nur zu meckern, jetzt einfach mal machen“, neue Ideen in die Politik tragen und dabei ihre Erfahrungen aus der Wissenschaft einbringen.

