Das war 2024: Bad Kreuznach Schreckliche Bluttat in der Ellerbachstraße 28.12.2024, 18:00 Uhr

i In der Ellerbachstraße ereignet sich im April eine entsetzliche Bluttat. Dabei wird eine 44-jährige Frau von ihrem Mann erstochen. Cordula Kabasch

Jahresrückblick: Mehrfach hat ein 55-Jähriger mit zwei Küchenmessern im April auf seine 44-jährige Ehefrau eingestochen, weil sie ihn betrogen haben soll. Das Landgericht verurteilt ihn wegen Totschlags zu zehn Jahren Haft.

Eine schreckliche Bluttat ereignet sich am 24. April in der Kreuznacher Ellerbachstraße. Die Polizei wird gegen 9 Uhr von einem Familienmitglied einer schwer verletzten Frau alarmiert. Beim Eintreffen in der Wohnung finden die Einsatzkräfte eine bewusstlose Frau vor.

