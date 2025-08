So lange ist es noch gar nicht her, dass vor den Bahnhofsgebäuden in Odernheim oder Rehborn Dampf aufstieg. Vor allem an den roten Schienenbus etwas später erinnern sich noch manche. Orts-, Bahn- und Regionalhistoriker haben sich um die wenig mehr als 100 Jahre dauernde Geschichte der Glantalbahn verdient gemacht.

Züge, Bahnhöfe, Fahrpläne bestimmen die Bilder. Dahinter aber waren es die Menschen, die für die Bahn standen. Einer von ihnen war der Odernheimer Günter Steinacher. „Ein Original der Glantalbahn“, wie Bundesbahn-Direktor Horst Heinrich in seinem Bericht zum Ende des Personenverkehrs auf der Glantalbahn schrieb, war er zuletzt „als Bundesbahnbetriebsassistent im Streckengeherdienst, auf Wärterstellwerken und als Schrankenposten eingesetzt“.

i Der rote Schienenbus, lange ein gewohntes Bild Wilhelm Meyer. aus dem Fundus der "Odernheimer Geschichte(n)

Das Streckengehen muss ihm ins Blut übergegangen sein. Noch heute geht Günter Steinacher täglich zuverlässig „seine Strecke“ durch Odernheim. Selbstverständlich fühlt er sich noch mit der Bahn verbunden, auch wenn er sich zunehmend dafür schämen wollte, was daraus geworden ist. An seine Anfänge damals bei der Bahn erinnern noch die Utensilien zu Hause an der Wand, Schottergabel und Stopfspitzhacke. Die werden zur Bearbeitung des Gleisschotters eingesetzt beim Unterstopfen einzelner Schwellen oder bei Ausgraben des Schotterbetts. „Mörder meiner Jugend“ hat Steinacher einen Zettel an die Hacke geheftet. Nicht ohne scherzhaften Unterton, aber etwas Wahres dürfte da schon dran sein.

i So hat das Heft der "Odernheimer Geschichte(n)" Bilder der letzten Fahrt auf der Glantalbahn zusammengetragen Wilhelm Meyer. aus dem Fundus der "Odernheimer Geschichte(n)

Eine ganze Seite hat ihm übrigens auch das Heft 13 der „Odernheimer Geschichte(n)“ gewidmet: „Odernheim und die Glantalbahn.“ Nach Abschluss seiner Lehre als Maurer war Günter Steinacher zur Bahn gegangen. Vier Jahre, von 1956 bis 1960, war er auf der Bahnmeisterei Meisenheim auf der Rotte eingesetzt. Ein weiter Blick über die engen Grenzen der Region hinaus folgte. 1961 folgte der Einsatz auf dem Bauzug. Bis 1972 war er im Gleislager Darmstadt auf der Gleisstopfmaschine eingesetzt. Drei Jahre als Schrankenwärter in Bad Kreuznach folgten, bevor er von 1977 bis 88 die Gleisanlagen als Streckengeher prüfte. Das waren 25 Kilometer jeden Tag mit einem beachtlichen Rucksack auf dem Rücken. Da waren Weichen, Signalfernsprecher, Anrufschranken, vor allem aber die Schienen selbst zu prüfen. Vor allem musste auf Brüche geachtet und dann über die Befahrbarkeit entschieden werden.

i Aus seiner Zeit auf der Rotte, der Gruppe, die für Wartung und Gleisbauarbeiten eingesetzt war, stammen noch einige markante Werkzeuge. Wilhelm Meyer

Die Strecken sind ihm noch vollends geläufig. Sie wiederholten sich im Fünftagerhythmus. Montags ging es von Bad Kreuznach nach Bingerbrück, dienstags Alsenz – Bad Münster – Bad Kreuznach – Gensingen, mittwochs Enkenbach – Alsenz und donnerstags Bad Kreuznach – Staudernheim. Dann folgte alles in umgekehrter Reihenfolge. Einmal, so erinnert sich Steinacher noch, hatte er nach dem Fund eines Bruches den Zug mit Fahnensignal stoppen müssen. Das hieß, dem Zug soweit wie möglich entgegenlaufen und ihn mit der Fahne zum Halten zu bringen. Es gelang. Damals hätte die gesamte Wartung zu den Aufgaben der Bahn gehört, heute sei das alles outgesourct.

Die Strecken seiner zwölfjährigen Tätigkeit als Streckengeher hat Steinacher freilich ausgerechnet. Er kommt auf 125 in der Woche, 500 im Monat und 5500 im Jahr; also 66.000 Kilometer. Noch beeindruckender ist die Zahl der geprüften Schwellen. Bei 200.000 im Monat sind das gut 105 Millionen insgesamt.

i Auch Schnellzüge gehörten zum Odernheimer Bahnalltag. Wilhelm Meyer. aus dem Fundus der "Odernheimer Geschichte(n)

Es folgten zwei Jahre als Schrankenwärter am Bahnhof Lauterecken und ab 1991 als Allrounder, Signalwärter, Schrankenwärter und, heute kaum noch vorstellbar, als Fahrkartenverkäufer in Altenbamberg. Welch abwechslungsreiches Berufsleben bei einem einzigen Arbeitgeber, als Günter Steinacher nach 41 Berufsjahren in Pension gehen konnte. Da war der Bahnverkehr in Odernheim selbst schon abgewickelt. „Am 30. Mai 1886 fuhr abends der letzte planmäßige Nahverkehrszug auf der Glantalbahn zwischen Staudernheim und Lauterecken“ heißt es im Heft der Geschichtsforscher, für das Steinacher sich noch einmal die Mühe machte, seine alte Uniform anzuziehen. „Sie passt noch immer“ heißt es dort.