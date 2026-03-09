Erstes Fazit zum neuen Parken Schrankenanlage für Gäste des Kurhauses ist geplant 09.03.2026, 09:00 Uhr

i Noch ist alles etwas provisorisch abgetrennt, doch bald könnte eine Schrankenanlage für die Gäste des Kurhauses kommen. Harald Gebhardt

Bad Kreuznachs neuer Parkplatz am Rolf-Ebbeke-Platz sorgt für Wirbel. Doch hinter den Kulissen bahnt sich eine Lösung an – mit Schranken, anderen reisen und ungeklärten Fragen. Wie geht es weiter?

Wie ist die Lage am Rolf-Ebbeke-Platz im Bad Kreuznacher Kurgebiet? Für den zentralen Platz im Bad Kreuznacher Kurgebiet gilt seit Neuestem eine neue Parkregelung, die für ziemlich viele Menschen zunächst sehr irritierend war. Weil sich die Betreiber des Parkhotels Kurhaus nicht mit der städtischen Park-Holding, der BGK (Gesellschaft für Beteiligungen und Parken Bad Kreuznach mbH) einigen konnte, gibt es nun zwei unterschiedliche Parkplätze auf ...







