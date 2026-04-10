Oster-Lotterie Rotary Club KH: Schoko-Hasen genascht und Gutes getan
Oster-Lotterie Rotary Club KH
Schoko-Hasen genascht und Gutes getan
8000 Schoko-Hasen, ein Herz für den guten Zweck und Preise im Wert von mehr als 11.000 Euro: Wer hat bei der Oster-Lotterie des Rotary Clubs gewonnen? Die Spannung ist vorbei – hier sind die Glücksnummern.
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Viele attraktive Preise gab es bei der Oster-Lotterie des Rotary Clubs Bad Kreuznach-Nahetal zu gewinnen. Als Lose fungierten 8000 Schokoladen-Hasen mit Losnummer. Der Reinerlös aus dem Verkauf der Hasen soll wichtigen wohltätigen Projekten des Clubs zufließen.