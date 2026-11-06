Tipps für den Nahe-Herbst Schöner Spaziergang: Die alten Hütten über Kreuznach Robert Neuber 06.11.2026, 13:00 Uhr

i Die Leni-Müller-Hütte in der herbstlichen Abenddämmerung. Robert Neuber

Die Schuhe geschnürt und auf in die bunte Herbstlandschaft! Unser heutiger Tipp für einen schönen Spaziergang führt zu den alten Hütten über dem Bad Kreuznacher Nachtigallenweg – und es wird erklärt, was es mit diesen Hütten auf sich hat.

Der Herbst ist für Spaziergänge in der Natur eine wundervolle Jahreszeit – und die Wanderung zu den alten Hütten über Bad Kreuznachs Nachtigallenweg ist ein Muss. Unser Tipp über knapp drei Kilometer führt vom Rotenfelsplateau über die Elisabeth-Hütte, die Leni-Müller-Hütte zu den Aussichtspunkten Van Recums-Blick und Karl-Aschoff-Blick zum „Spitzbubenweg“ und schlussendlich zur Oertels- und zur Martha-Hütte.







Artikel teilen

Artikel teilen