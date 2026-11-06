Die Schuhe geschnürt und auf in die bunte Herbstlandschaft! Unser heutiger Tipp für einen schönen Spaziergang führt zu den alten Hütten über dem Bad Kreuznacher Nachtigallenweg – und es wird erklärt, was es mit diesen Hütten auf sich hat.
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Der Herbst ist für Spaziergänge in der Natur eine wundervolle Jahreszeit – und die Wanderung zu den alten Hütten über Bad Kreuznachs Nachtigallenweg ist ein Muss. Unser Tipp über knapp drei Kilometer führt vom Rotenfelsplateau über die Elisabeth-Hütte, die Leni-Müller-Hütte zu den Aussichtspunkten Van Recums-Blick und Karl-Aschoff-Blick zum „Spitzbubenweg“ und schlussendlich zur Oertels- und zur Martha-Hütte.