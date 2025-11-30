Weihnachtsmarkt Bad Münster Schöner Einstand trotz milden Nieselwetters Josef Nürnberg 30.11.2025, 15:00 Uhr

i Auch in diesem Jahr gab es auf dem Weihnachtsmarkt wieder manch interessante Illumination. Picasa. Josef Nürnberg

Der Bad Münsterer Weihnachtsmarkt lockt mit seiner wunderbaren Lage und der romantischen Beleuchtung immer noch viele Gäste aus der Umgebung. Das wurde schon am ersten Wochenende deutlich. Lücken bleiben jedoch.

Der Besucherinteresse am romantischen Weihnachtsmarkt scheint ungebrochen. Samstag, am Eröffnungstag strömten Weihnachtsmarktfreunde wie eh und je in den romantisch geschmückten und festlich illuminierten Weihnachtsmarkt. Dennoch: Der Weihnachtsmarkt im Kurpark von Bad Münster am Stein ist nicht mehr vergleichbar mit dem vor zehn oder 15 Jahren.







Artikel teilen

Artikel teilen