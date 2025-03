Mit einem Schockanruf erleichterte eine organisierte Bande eine Kirner Familie im Oktober 2023 um den größten Teil ihrer Ersparnisse. Den Abholer, den die kriminelle Organisation an diesem rabenschwarzen Freitag, den 13., zu dem Ehepaar schickte, hatte man ermitteln und verhaften können. Der 47-Jährige wurde vom Landgericht Bad Kreuznach zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und neun Monaten verurteilt.

Strafnachlass in der zweiten Instanz

Damit reduzierte die Berufungskammer mit dem Vorsitzenden Richter Folkmar Broszukat das Strafmaß aus der ersten Instanz um drei Monate. Das Amtsgericht Bad Kreuznach hatte den Angeklagten, einen polnischen Staatsbürger, im Oktober 2024 wegen gewerbsmäßigen Betrugs zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und zwei Monaten verurteilt. Das Ehepaar wurde damals vermeintlich von der Polizei angerufen und ein Mann, der sich als Staatsanwalt ausgab, erklärte dem Ehemann, seine Tochter habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Wenn die Eltern ihrem Kind einen Gefängnisaufenthalt ersparen wollten, sei eine Kaution von 220.000 Euro erforderlich.

Der Rentner wollte mit seiner Tochter sprechen und der Hörer wurde bei den Betrügern weitergereicht. Er habe eine Frau schluchzen hören und dachte, es sei seine Tochter, erklärte der Zeuge. Er erhielt die Anweisung, einen Geldbetrag von 42.000 Euro nach Idar-Oberstein zur Gerichtskasse zu bringen. Während der ganzen Fahrt sollte er telefonisch den Kontakt zu den Anrufern halten, die irgendwann den Plan änderten und ihm eine Abholerin ankündigten. Als er daraufhin vorschlug, die Geldübergabe auf dem Parkplatz der Polizeiwache in Idar-Oberstein zu machen, brachen die Betrüger den Anruf ab. Dann fuhr der Rentner zurück nach Hause und musste feststellen, dass seine Frau inzwischen einem Kurier der Bande 212.000 Euro übergeben hatte.

Falscher Staatsanwalt am Telefon

„Das war genau abgepasst, der Anrufer hat meine Frau ständig gefragt, ob ich schon zurück bin“, schilderte der Zeuge, der die Übergabe nur um wenige Minuten verpasst hatte. Während seiner Abwesenheit hatte der „Staatsanwalt“ den Druck auf die Ehefrau noch erhöht, in dem er ihr mitteilte, die Unfallgegnerin sei verstorben, nun erhöhe sich die Kaution. Schließlich habe der Anrufer gedrängt, dass sie das Geld verpackt und ihr einen Gerichtsvollzieher angekündigt, der es gleich abholen werde. Kurz darauf klingelte der Angeklagte bei ihr, hielt ihr wortlos ein Mobiltelefon hin, an dem wieder der „Staatsanwalt“ war und sie anwies, dem Boten das Paket auszuhändigen. „Das Geld hatten wir für unsere Altersversorgung zurückgelegt“, so der Zeuge.

Bei den Eheleuten hat der Vorfall tiefe Spuren hinterlassen, ihr Sicherheitsgefühl ist erschüttert. „Wir sind sehr vorsichtig geworden, meine Frau leidet unter Schlafstörungen. Es tut immer noch weh, vor allem die Art und Weise“, beschrieb der Rentner die Folgen des Verbrechens. Nähere Angaben zu den Auftraggebern oder Kontaktleuten machte der Angeklagte in der Berufungsverhandlung nicht. Er blieb auch dabei, dass er für seine Kuriertätigkeit lediglich 100 Euro erhalten habe. Weder Staatsanwalt Dominik Radzivilovskij noch die Richter wollten dieser Behauptung Glauben schenken. Sehr formelhaft wirkte auch die Ansage des in seiner Heimat vorbestraften Angeklagten, dass er nach 30 Jahren Drogenkonsum nun einen Schlussstrich ziehen, eine Familie gründen und ein normales Leben führen will.

Reuebekenntnis wenig glaubhaft

Den Ermittlern ist bekannt, dass der 47-Jährige längere Zeit mit einer Person in Deutschland unterwegs war, die seinen potenziellen Auftraggebern, einem Roma-Familienclan, nahesteht. „Das sind im Betrugsgeschäft, man kann es nicht anders sagen, die größten Schweinereien, denn sie treffen ältere Menschen“, hob Staatsanwalt Radzivilovskij hervor. Auch für die Richter war erkennbar, dass sich die Reue, die der Angeklagte nun bekundet, doch sehr in Grenzen hält. Als Kurier hatte er einen entscheidenden Tatanteil und war als Mann vor Ort für Ermittler noch am ehesten fassbar, so Richter Broszukat.