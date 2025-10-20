Meilenstein des Sinti-Jazz Schnuckenack in Weinsheim mit Ellerbachwasser getauft 20.10.2025, 15:00 Uhr

i Angelina Kappler referierte zu Franz Schnuckenack Reinhardt. Alt-Ortsbürgermeister Rolf Hahn hatte dazu Veröffentlichungen über den berühmten Musiker und seine Spuren in Weinsheim mitgebracht. Christine Jäckel

Die Gemeinde erinnert mit einer Gedenktafel an seinem Geburtshaus in der Backesgasse an den Musiker, Komponisten und Bandleader Franz Schnuckenack Reinhardt. Noch heute spricht man von einem Konzert, das er 1996 in der Palmsteinhalle gab.

Franz Schnuckenack Reinhardt wurde am 17. Februar 1921 in dem Dorf am Ellerbach geboren und es ist zur Heimatadresse von Angelina Kappler geworden. Der Großvater der früheren Nahewein- und deutschen Weinkönigin war Karl Betzi Winterstein – der häufig mit Schnuckenack Reinhardt musizierte.







