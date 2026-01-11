Fastnacht in Rümmelsheim
Schnorreswackeler zeigen ihre Farben
Gemeinsam mit Ortsbürgermeister Manfred Wein (links), hoben die Macher vom KV Schnorreswackeler gerne ihr Glas und hissten gemeinsam die KV-Flagge.
Dieter Ackermann

Der Rümmelsheimer Karnevalvereins Schnorreswackeler startet ins Jahr 2026. Neben dem Hissen der KV-Fahne am neuen Mast vor der Trollbachhalle wird auch das Sessionsmotto noch einmal kundgetan.

Begleitet von Helau-Rufen, Sekt und viel Beifall hissten die Akteure des Rümmelsheimer Karnevalvereins (KV) Schnorreswackeler die KV-Fahne am neuen Mast vor der Trollbachhalle in die Höhe. Sitzungspräsidentin Rexana Zimmer tat locker kund: „Ihr heut alle seht, es ist vollbracht, wir haben unsre Fahne an den Mast gebracht.

