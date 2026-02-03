Fastnacht in Rümmelsheim Schnorreswackeler ließen Narren-Teppiche fliegen Dieter Ackermann 03.02.2026, 21:00 Uhr

i Da war rein garnix zu machen: Manfred Wein musste den Rathausschlüssel Rexana Zimmer (rechts) und Sofia Forster überlassen. Dieter Ackermann

Die Rümmelsheimer wissen, wie man Fastnacht feiert. Dieses Mal ging es um den Zauber von 1001 Nacht.

Unter dem Motto „Rümmelsheim feiert Fassenacht mit dem Zauber von 1001 Nacht“, brachte der Karnevalverein (KV) Schnorreswackeler die voll besetzte Trollbachhalle mächtig ins Wanken. Sitzungspräsidentin Rexana Zimmer und Co-Moderatorin Sofia Forster, ließen den Teppich mit Scheichs, Haremsdamen, Derrwischen, Eunuchen, Aladdins und sonstigen Wüstenschönheiten in ferne, geheimnisvolle Orte fliegen.







Artikel teilen

Artikel teilen