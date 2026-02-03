Fastnacht in Rümmelsheim
Schnorreswackeler ließen Narren-Teppiche fliegen
Da war rein garnix zu machen: Manfred Wein musste den Rathausschlüssel Rexana Zimmer (rechts) und Sofia Forster überlassen.
Dieter Ackermann

Die Rümmelsheimer wissen, wie man Fastnacht feiert. Dieses Mal ging es um den Zauber von 1001 Nacht. 

Lesezeit 2 Minuten
Unter dem Motto „Rümmelsheim feiert Fassenacht mit dem Zauber von 1001 Nacht“, brachte der Karnevalverein (KV) Schnorreswackeler die voll besetzte Trollbachhalle mächtig ins Wanken. Sitzungspräsidentin Rexana Zimmer und Co-Moderatorin Sofia Forster, ließen den Teppich mit Scheichs, Haremsdamen, Derrwischen, Eunuchen, Aladdins und sonstigen Wüstenschönheiten in ferne, geheimnisvolle Orte fliegen.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerKarneval

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren