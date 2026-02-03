Die Rümmelsheimer wissen, wie man Fastnacht feiert. Dieses Mal ging es um den Zauber von 1001 Nacht.
Lesezeit 2 Minuten
Unter dem Motto „Rümmelsheim feiert Fassenacht mit dem Zauber von 1001 Nacht“, brachte der Karnevalverein (KV) Schnorreswackeler die voll besetzte Trollbachhalle mächtig ins Wanken. Sitzungspräsidentin Rexana Zimmer und Co-Moderatorin Sofia Forster, ließen den Teppich mit Scheichs, Haremsdamen, Derrwischen, Eunuchen, Aladdins und sonstigen Wüstenschönheiten in ferne, geheimnisvolle Orte fliegen.