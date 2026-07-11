Getreidefeld in Flammen Schnelles Eingreifen verhindert Waldbrand bei Daubach Sebastian Schmitt 11.07.2026, 13:04 Uhr

i Feuerwehrleute und Landwirte arbeiteten Hand in Hand. Große Wasserfässer und landwirtschaftliche Maschinen waren bei der Brandbekämpfung eine wichtige Hilfe. Sebastian Schmitt

Ein Getreidefeld stand am Freitagabend, 10. Juli, in Flammen. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte verhindert werden, dass das Feuer auf einen angrenzenden Nadelwald übergreift.

Riesenglück am Freitagabend oberhalb von Daubach: Gegen 19.45 Uhr stand ein Getreidefeld in Flammen. Eine weithin sichtbare Rauchsäule zog über die Landschaft und machte schon aus großer Entfernung auf den Brand aufmerksam. „Die Rauchsäule sahen wir bereits aus Bad Sobernheim“, berichtete Einsatzleiter Max Kraushaar.







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