Getreidefeld in Flammen
Schnelles Eingreifen verhindert Waldbrand bei Daubach
Feuerwehrleute und Landwirte arbeiteten Hand in Hand. Große Wasserfässer und landwirtschaftliche Maschinen waren bei der Brandbe
Feuerwehrleute und Landwirte arbeiteten Hand in Hand. Große Wasserfässer und landwirtschaftliche Maschinen waren bei der Brandbekämpfung eine wichtige Hilfe.
Sebastian Schmitt

Ein Getreidefeld stand am Freitagabend, 10. Juli, in Flammen. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte verhindert werden, dass das Feuer auf einen angrenzenden Nadelwald übergreift.

Lesezeit 1 Minute
Riesenglück am Freitagabend oberhalb von Daubach: Gegen 19.45 Uhr stand ein Getreidefeld in Flammen. Eine weithin sichtbare Rauchsäule zog über die Landschaft und machte schon aus großer Entfernung auf den Brand aufmerksam. „Die Rauchsäule sahen wir bereits aus Bad Sobernheim“, berichtete Einsatzleiter Max Kraushaar.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerBlaulicht

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren