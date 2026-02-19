KRN stellt Busbetrieb ein Schnee malt Naheland weiß – und sorgt für Verkehrschaos Markus Kilian 19.02.2026, 16:47 Uhr

i Der Winter hat sich am Donnerstag wieder von seiner schönsten Seite gezeigt, wie hier im Bad Kreuznacher Schlosspark. Auf den Straßen sorgte der Schnee allerdings für Behinderungen. Markus Kilian

Weiße Landschaft und vereiste Straßen: Der Wintereinbruch hat in und um Bad Kreuznach zu Verkehrseinschränkungen geführt. Der ÖPNV stand morgens still, Kinder und Jugendliche kamen nicht zur Schule. Und Autos schlitterten über die Straßen.

Mit einem Wintereinbruch ist der Schnee am Donnerstag, 19. Februar, ins Naheland zurückgekehrt und gestaltete einerseits stimmungsvolle Perspektiven, sorgte andererseits jedoch für Chaos auf den Straßen. So musste die Kommunalverkehr Rhein-Nahe (KRN) den Betrieb bis 10 Uhr vormittags komplett einstellen, zahlreiche Kinder und Jugendliche kamen daher verspätet oder gar nicht in die Schule.







