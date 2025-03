Die Polizei meldet mehrere (versuchte) Wohnungseinbrüche im Kreis Bad Kreuznach und einen Einbruch im Kreis Mainz-Bingen. Bisher unbekannte Täter versuchten im Zeitraum von 16. März, 18 Uhr bis 21. März, 9 Uhr eine Nebeneingangstür an einem Einfamilienhaus in der Burg-Layer-Straße in Rümmelsheim aufzuhebeln. Der versuchte Einbruch wurde der Polizei Bad Kreuznach am Freitag, 21. März, gemeldet. Aus ungeklärten Gründen ließen die Täter von dem Vorhaben ab. Wie die Polizei mitteilt, wurden sie möglicherweise bei der Tatausführung gestört.

Zu einem weiteren versuchten Einbruch kam es in Bad Münster-Ebernburg. Die Polizei Bad Kreuznach erhielt am Sonntagnachmittag, 23. März, die Meldung über einen versuchten Wohnungseinbruch im Gartenweg. Im Zeitraum zwischen 15 und 16 Uhr versuchten unbekannte Täter die Haustür des Einfamilienhauses aufzuhebeln, was jedoch misslang. Auch hier wurden die Täter eventuell während der Tatausführung gestört.

Räume nach Diebesgut durchwühlt

Schmuck und Bargeld konnten Diebe in Pfaffen-Schwabenheim entwenden. Am Samstagabend, 22. März, wurde der Polizei Bad Kreuznach dort ein Wohnungseinbruch gemeldet. Bislang unbekannte Täter brachen an einem Einfamilienhaus in der Straße“ Am Mühlteich“ ein Kellerfenster auf. Im Haus wurden verschiedene Räumlichkeiten nach potenziellem Diebesgut durchwühlt. Durch Zeugenangaben kann die Tatzeit auf Samstag, 22. März, 14.20 bis 15.40 Uhr, eingegrenzt werden.

Außerdem brachen Täter auch in eine Wohnung in der Rheinstraße in der Ortsgemeinde Münster-Sarmsheim (Kreis Mainz-Bingen) ein. Das wurde der Polizei Bingen am Sonntagabend, 23. März, gemeldet. Hierbei drangen die unbekannten Täter durch Aufhebeln der Haustür in das Gebäude ein, durchwühlten hierin mehrere Räume und entwendeten einen Schmuckgegenstand. Die Tatzeit kann durch Zeugenangaben auf Sonntag zwischen 13.20 und 17 Uhr eingegrenzt werden.

Kostenlose Einbruchschutzberatung

In diesem Zusammenhang weist die Polizei erneut auf die Möglichkeit einer kostenlosen Einbruchschutzberatung über das Beratungszentrum des Polizeipräsidiums Mainz (Tel. 06131/6531164, E-Mail: beratungszentrum.mainz@polizei.rlp.de) hin, in der mögliche Schwachstellen am Haus aufgezeigt und Lösungen angeboten werden können.

Die Polizei bittet Zeugen, die zu den beschriebenen Taten sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizei Bad Kreuznach unter der Telefonnummer 0671/88110 zu melden.