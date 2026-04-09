Künftig auch mittags geöffnet Schmidtburger Hof: Mehr „Strausi“ und mehr Heimat Marian Ristow 09.04.2026, 14:00 Uhr

i Felix und Elisa Marie Kehl bringen mit ihrem Konzept "Heimatstube" die Klassiker der regionalen Küche von Nahe und Hunsrück auf den Tisch. Das Ehepaar führt nun im fünften Jahr den Familienbetrieb Schmidtburger Hof in Weiler bei Monzingen. Marian Ristow

Wein, regionale Küche und ein Hauch von Nostalgie: Der Schmidtburger Hof feiert seinen 230. Geburtstag mit dem Konzept Heimatstube, die Klassiker neu interpretiert. Seit April gibt’s die Köstlichkeiten sogar mittags.

. Darf’s ein bisschen mehr „Strausi“ sein? Nein, damit ist kein Strauß Blumen gemeint, sondern die Abkürzung von Straußwirtschaft. Wohl dem, wer noch einen dieser kleinen inhabergeführten, gemütlichen Gastbetriebe in seiner Gemeinde hat.Elisa Marie und Felix Kehl, beide 31 Jahre alt, betreiben nun im fünften Jahr den Schmidtburger Hof, der aus einem Wellness-Hotel mit 60 Betten (jüngst im November 2025 mit vier Sternen klassifiziert), einem ...







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