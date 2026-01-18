Das Singspiel der Fidelen Wespe ist in der Kreuznacher Fastnacht legendär. Auch diesmal mussten sich die Kommunalpolitiker und die Stadtspitze einiges anhören. Themen gab es ja wahrlich genug.
Wer sich in ein (fideles) Wespennest setzt, muss mit schmerzhaften Stichen rechnen. So gab es beim legendären Singspiel des Karnevalsvereins Fidele Wespe für Bad Kreuznachs Oberbürgermeister Letz (FDP), Bürgermeister Thomas Blechschmidt (CDU) und Stadtrat Christoph Anheuser (FDP) als Ehrengäste heftig auf die Mütze.