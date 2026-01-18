Erste Wespensitzung Schmerzhafte Stiche für die Kreuznacher Stadtspitze Armin Seibert 18.01.2026, 15:00 Uhr

i Geniales Singspiel: Letzter Tanz des Grafen Letzula (rechts) als OB Emanuel Letz mit Graf Zahl Blechschmidt, Raubritter Schlosser, Edelhelfer Anheuser und Ordnungsruferin Klöcknerin. Seibert Armin

Das Singspiel der Fidelen Wespe ist in der Kreuznacher Fastnacht legendär. Auch diesmal mussten sich die Kommunalpolitiker und die Stadtspitze einiges anhören. Themen gab es ja wahrlich genug.

Wer sich in ein (fideles) Wespennest setzt, muss mit schmerzhaften Stichen rechnen. So gab es beim legendären Singspiel des Karnevalsvereins Fidele Wespe für Bad Kreuznachs Oberbürgermeister Letz (FDP), Bürgermeister Thomas Blechschmidt (CDU) und Stadtrat Christoph Anheuser (FDP) als Ehrengäste heftig auf die Mütze.







