W eil’s so schön ist! Deshalb will ich noch einmal das Zitat von Helmut Schmidt im Schwätzchen von vergangener Woche bemühen: „Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen.“ Das war in diesem Fall auf die Hotelneubaupläne auf dem Kauzenberg gemünzt. Doch allgemein muss man sagen, dass es der Stadtpolitik an Visionen, Fantasie und Kreativität mangelt. Man wurschtelt lieber so vor sich hin, ohne richtig voranzukommen.

Hombes’ i-Tüpfelchen

i Diese nette Geburtstagskarte haben Gisela und Werner Rickes dem Hombes geschickt. Rudolf Hornberger

Ein nach wie vor kreativer Geist ist dagegen der Kreuznacher Mundartpoet Rudolf Hornberger, besser bekannt als Hombes. Das beweist er immer wieder in seinen Stiggelcher „Em Hombes in di Fiiss gelaaf“ im „Oeffentlichen“. Am vergangenen Sonntag feierte er seinen 94. Geburtstag. Klar, dass sich da viele Gratulanten bei ihm gemeldet haben. So wie Gisela und Werner Rickes. Sie schrieben: „Lieber Hombes, seit vielen Jahren sind Sie unser i-Tüpfelchen bei der Zeitungslektüre zum Frühstück. Wir hoffen und wünschen sehr, dass Sie es noch oft und lange bleiben.“ Dem kann ich mich nur anschließen.

Die verschlossene Tür

Doch zurück zur Stadtpolitik. Vielleicht kann ihr ja der Jahrmarkt weiter helfen? Ein paar schnelle Runden kopfüber auf einem Karussell kann Wunder bewirken – ein Vorwärtsschub, der Kopf und Geist befreit. Deshalb: Wie wär‘s denn, wenn alle Stadtrats- und Stadtvorstandsmitglieder, die beim kommunalpolitischen Frühschoppen dabei sind, hinterher eine gemeinsame Fahrt im Chaos Pendel unternehmen. Vom Namen her würde das jedenfalls bestens passen. Also: „Nix wie enuff!“ Apropos Jahrmarkt: Kurz vor Beginn der traditionellen Pressekonferenz dazu im Sitzungssaal im dritten Stock des neuen Rathauses standen einige Pressevertreter erst einmal vor verschlossener Tür. Ein Schild empfahl „Bitte klingeln“. Half zwar nichts, doch es gelang den Wartenden dann durch mehrfaches, lautes Klopfen auf sich aufmerksam zu machen, sodass ihnen schließlich Einlass gewährt wurde.

Ohne Jahrmarkts-T-Shirt

Dem gewöhnlich leicht verspätet zu Gremiensitzungen erscheinendem Jahrmarktsausschussmitglied und FWG-Stadtrat Karl-Heinz Delaveaux erging es nicht anders. Er nahm es aber nicht so locker, sondern polterte – nachdem ihm nach kurzer Wartezeit (endlich) geöffnet worden war – unwirsch los: „Da hocken lauter Tote.“ Weil es ihm zu lange dauerte, bis jemand sein vermutlich verzweifeltes Klingeln (er)hörte. Dabei sei er doch pünktlich da gewesen, beteuert er – vier Minuten vor 15 Uhr. Stadtbeigeordneter und Jahrmarktbürgermeister Markus Schlosser, der laut eigenem Bekunden sehr gern das „Schwätzchen“ liest, aber selbst darin lieber nicht vorkommen möchte, kommentierte dies gleich mit den Worten, der Spruch sei wohl etwas für die Wochenendkolumne des „Oeffentlichen“. Stimmt! Doch er selbst steuerte noch einen zweiten Eintrag bei: Während Marktmeister Mathias Weyand als auch Anika Theobald und Kira Becker vom Jahrmarktsteam bei der PK ihre Jahrmarkts-T-Shirts trugen, ließ Schlosser wissen, dass er seins zu Hause am Frühstückstisch vergessen habe. Aber: „Dafür ist es dann am Jahrmarkt wenigstens sauber.“ Das Angebot von Hansjörg Rehbein vom Amt für Kommunales und Öffentlichkeitsarbeit, zumindest für das Foto kurz sein Jahrmarkts-T-Shirt trotz leichten Schweißfilms überzustreifen, lehnte Schlosser dankend ab.

Frag nach bei Schlosser

i Ordnungsgemäß: Auf diesem Platz darf jeder parken, auch wenn auf dem Boden ein Rollstuhlfahrersymbol aufgemalt ist. Lena Reuther

Schlosser ist ja Ordnungsdezernent. Seine Mitarbeiter haben da für sich auf dem Neuruppiner Platz den optimalen Parkplatz entdeckt. Der sieht mit dem aufgemalten Rollstuhlsymbol auf dem Boden zwar aus wie ein Behindertenparkplatz, ist aber gar keiner. Gut getarnt, kann man da nur sagen. Denn wer dort nachmittags eine Parklücke sucht, der weiß: Das ist eine Geduldsprobe – häufig mit viel Gehupe und vielen Wartenden. Doch die Ordnungsbeamten waren da vor wenigen Wochen ihren Mitbürgern einen Schritt voraus. Der Parkplatz direkt links bei der Einfahrt auf den Platz, der mit einem aufgemalten Rollstuhlsymbol gekennzeichnet ist, war – wie so oft – leer und sie parkten dort. Dürfen die das? Das fragen sich vielleicht einige. Tatsächlich wurde der Behindertenparkplatz auf eine andere Fläche verlegt, wie Schlosser auf Anfrage erklärte. Heißt also: Hier darf jeder parken. Denn ein Behindertenparkplatz muss ein Zusatzschild mit Rollstuhlfahrersymbol haben. Trotzdem parken dort aber vor allem Autos mit Behindertenausweis. Es scheint also für viele nicht ganz klar zu sein. Vielleicht wäre es gut, um Irritationen und Missverständnisse zu vermeiden, wenn die Stadt das aufgemalte Rollstuhlsymbol von der Straße entfernen würde. Oder: Frag nach bei Schlosser!

Kunst gegen Müll

i Mit einem überdimensionalen Plastikbecher auf dem Kornmarkt machten Greenpeace und die Omas for Future auf die Plastikmüllflut aufmerkam. Torsten Bensing/Greenpeace Bad Kreuznach

Doch nun zu einem ganz anderen Slogan: Unter dem Motto „Kunst gegen die Plastikmüllflut – gemeinsam ein Zeichen setzen“ brachte Greenpeace Bad Kreuznach mit den lokalen Omas for Future am 29. Juli einen überdimensionalen, 3,5 Meter großen Mehrwegbecher auf den Kornmarkt. Eingebunden in eine Kunstausstellung im öffentlichen Raum machten sie damit auf die wachsenden Probleme durch Einwegverpackungen aus Plastik und die Notwendigkeit wirksamer politischer Maßnahmen aufmerksam, schreibt Sabine Friedrich von Greenpeace. Die Wanderausstellung zeigt durch Plastikmüll verfremdete Werke berühmter Künstler – ein eindrucksvolles Sinnbild für die Vermüllung unserer Umwelt. Darunter sind Werke wie die „Mona Lisa” von Leonardo da Vinci mit Plastikbesteck, der „Wanderer über dem Nebelmeer” von Caspar David Friedrich aus Plastikmüll und das „Mädchen mit dem Perlenohrring” von Johannes Vermeer mit einem Einwegbecher. Greenpeace fordert: Weniger Einweg, mehr Mehrweg – und endlich eine Verpackungssteuer, die den Trend zu immer mehr Wegwerfplastik stoppt.

Start in Bourg-en-Bresse

Umweltfreundlich sind Radrennen wie die Tour der France auch nicht gerade – eher im Gegenteil: Die zahlreichen Fans an den Strecken lassen auch jede Menge Müll und Einweggeschirr zurück. Die Tour der France Femmes startete ihre siebte Etappe übrigens am Freitag in der Kreuznacher Partnerstadt Bourg-en-Bresse, bevor es am Wochenende in die finale Phase in den Alpen geht.

Mit dem Traktor nach Polen

i Mitte seinem Traktor legte Dieter Reinhardt die 2700 Kilometer lange Strecke nach Krasnik und retour zurück. André Borsche

Von der französischen Partnerstadt zum östlichen Nachbarn: Das nenne ich mal gelebte deutsch-polnische Freundschaft. Dieter Reinhardt aus Bad Kreuznach hat sich einen Lebenstraum verwirklicht: Einmal mit dem Traktor seinen Arbeitskollegen Dariusz Blaszczyk in Krasnik in Polen besuchen. Mit Tempo 23 unterwegs brauchte Reinhardt für die 1212 Kilometer lange Strecke fünf Tage. Mit seinem Massey Fergusion 35 Traktor und einem angehängten Wohnwagen fuhr er nur auf kleinen Straßen, im Durchschnitt 13 Stunden pro Tag, und abends gab es ein Feierabendbier. Die Freunde in Polen konnten es gar nicht glauben, als sie Reinhardt freudig in Empfang nehmen durften. Aber es wurde nicht nur gefeiert, sondern auch gleich geschafft. Reinhardt half seinem Freund beim Baumfällen, und seine tatkräftige Unterstützung war herzlich willkommen. Nach einer Woche machte sich Reinhardt wieder auf den Heimweg über Lodz, Posen und den Campingplatz Himmelreich in Potsdam, tauschte unterwegs die Lichtmaschine aus und kam endlich wohlbehalten nach 2700 Kilometern wieder in Bad Kreuznach an. Er freut sich schon, wenn sein polnischer Arbeitskollege ihn wieder besuchen kommt, sicher aber nicht mit einem Traktor ...