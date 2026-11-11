Ein weiterer Schritt bis zum Ende der Saunalandschaft: Die Gesellschafterversammlung folgt dem Stadtratsbeschluss, die Wellnessoase zum 30. Juni 2027 zu schließen. Für die Mitarbeiter und die Immobilie gibt es derweil Zukunftspläne.
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Die Tage des Bad Kreuznacher Bäderhauses sind gezählt: Nachdem der Stadtrat im August die Schließung der Wellnesseinrichtung im Kurgebiet beschlossen hatte, ist vor Kurzem auch die Gesellschafterversammlung dieser Entscheidung gefolgt. Der Aufsichtsrat hatte sie empfohlen.