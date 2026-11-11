Nach Entscheidung im Stadtrat
Schließung des Bad Kreuznacher Bäderhauses bestätigt
Die Tage des Bad Kreuznacher Bäderhaus sind gezählt: Im August hat der Stadtrat die Schließung zum 30. Juni 2027 beschlossen, nu
Die Tage des Bad Kreuznacher Bäderhaus sind gezählt: Im August hat der Stadtrat die Schließung zum 30. Juni 2027 beschlossen, nun ist die Gesellschafterversammlung der Entscheidung gefolgt. Die denkmalgeschützte Immobilie soll bundesweit als Saunalandschaft angeboten werden.
Marian Ristow

Ein weiterer Schritt bis zum Ende der Saunalandschaft: Die Gesellschafterversammlung folgt dem Stadtratsbeschluss, die Wellnessoase zum 30. Juni 2027 zu schließen. Für die Mitarbeiter und die Immobilie gibt es derweil Zukunftspläne.

Lesezeit 2 Minuten
Die Tage des Bad Kreuznacher Bäderhauses sind gezählt: Nachdem der Stadtrat im August die Schließung der Wellnesseinrichtung im Kurgebiet beschlossen hatte, ist vor Kurzem auch die Gesellschafterversammlung dieser Entscheidung gefolgt. Der Aufsichtsrat hatte sie empfohlen.
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