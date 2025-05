Glasfasernetze ermöglichen nicht nur Surfen in Lichtgeschwindigkeit, sie sind auch weniger störanfällig und bieten stabilere Verbindungen. Ortsbürgermeister Jürgen Klotz hofft, dass sich noch mehr Einwohner an dem Gemeinschaftsausbau beteiligen.

Der Glasfaserausbau in der 1230 Einwohner zählenden Gemeinde müsste eigentlich schon im vollen Gang sein. Aber hier wie in einigen anderen Gemeinden in der Region hat das ursprünglich beauftragte Unternehmen mit Untätigkeit geglänzt. Dieses Kapitel wollen Ortsbürgermeister Jürgen Klotz (SPD) und die Gemeinderäte gern neu schreiben. Schließlich ist die schnelle Glasfaser die Zukunftstechnologie.

Anschlussbuchung noch bis 20. Juni möglich

Für einen Ausbau konnte die Firma Westnetz gewonnen werden. In der Umsetzung arbeitet Westnetz mit dem Telekommunikationsdienstleister Eon zusammen, der den Kunden die schnellen Anschlüsse zur Verfügung stellt. Voraussetzung dafür ist, dass 40 Prozent der Haushalte in Bockenau einen Glasfaseranschluss buchen. Durch den Anbieterwechsel für zwei Jahre entstehen den Kunden keine Anschlusskosten. Aktuell fehlen noch etwa 60 bis 70 Haushalte, damit der Ausbau zustande kommt. Die Frist wurde noch einmal bis zum 20. Juni verlängert. „Vielleicht hält einige der Anbieterwechsel ab, aber man kann doch nach zwei Jahren wechseln. Außerdem bekommt man mit dem kostenlosen Anschluss ein deutlich besseres Produkt“, heben Ortsbürgermeister Klotz und Ratsmitglied Markus Berger hervor.

Dem Gemeinderat ist es ein großes Anliegen, dass Bockenau den Glasfaseranschluss jetzt buchstäblich nicht verpasst. Bockenau hat bisher von fortschrittlicher Technik profitiert, ohne die Zukunftstechnologie verlieren die Häuser an Wert und das Dorf an Attraktivität. Glasfaserkabel ermöglicht im Vergleich zu Kupferkabel stabilere, leistungsfähigere Datenübertragung, ein Plus nicht nur für Fußballfreunde. Die Netze verbrauchen deutlich weniger Strom, sind also umweltschonend. Eine gemeinsame Ausbauaktion erspart auch Verdruss durch einzelne Baustellen in der Nachbarschaft. Zum Service für die Kunden gehört die Ummeldung und ab drei Wohneinheiten wird eine kostenlose Verkabelung in alle Wohnungen angeboten. Informationen von Eon gibt es telefonisch unter 0800-3309955 (kostenlos).