Empfehlung für Finanzausschuss Schließt das Bad Kreuznacher Bäderhaus Ende 2027? Harald Gebhardt 04.08.2026, 15:12 Uhr

i Ein Pool unter Palmen im Bäderhaus – es fragt sich aber nun: Wie lamge noch? Heidrun Braun

Steht das Kreuznacher Bäderhaus vor dem Aus? Die von der Politik eingesetzte Arbeitsgruppe „Neustrukturierung städtische Gesellschaften“ sieht für die Wellnesseinrichtung jedenfalls „keine tragfähige Zukunftsperspektive mehr“.

Die Bad Kreuznacher Bäderlandschaft produziert jedes Jahr ein Minus in Millionenhöhe, ist ein Fass scheinbar ohne Boden. Um das in den Griff zu bekommen, hat die Politik die Arbeitsgruppe „Neustrukturierung städtische Gesellschaften“ eingesetzt. In mehreren Sitzungen hat diese sich hinter verschlossenen Türen getroffen und intensiv mit der zukünftigen Ausrichtung der Bäderlandschaft sowie der betroffenen Gesellschaften befasst.







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