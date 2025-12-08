Arbeitswelt Metall Schlichtung bei Musashi war am Sonntagabend erfolgreich Rainer Gräff 08.12.2025, 11:13 Uhr

i Schlichtung erfolgreich - pünktlich vor dem Weihnachtsfest: Beim Automobilzulieferer Musashi hat man sich geeinigt. Christine Jäckel

Der vorweihnachtliche Frieden ist eingezogen in den Auseinandersetzungen bei Musashi: In den zähen Verhandlungen um Löhne und Arbeitsplätze gab es einen Handschlag, der vor allem für die Standorte an der Nahe positiv erscheint.

In der Nacht nach dem Nikolaustag war es nach mehr als 20-stündigen Verhandlungen soweit: Die IG Metall und das Unternehmen Musashi haben sich beim bereits vierten Schlichtungstermin in Hannover auf ein umfassendes Abfindungs-, Qualifizierungs- und Sicherungspaket für die Arbeitnehmer von Musashi in Deutschland geeinigt.







