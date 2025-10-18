Tourismus im Naheland Schlechte Juli-Zahlen: „kein Grund zur Beunruhigung“ 18.10.2025, 09:00 Uhr

i Die fast tausend Jahre alte Drususbrücke bei Bingen – ein architekonisches Monument mit touristischer Anziehungskraft. Robert Neuber

Das Statistische Landesamt hatte kürzlich die touristischen Juli-Zahlen veröffentlicht, und es gab ein Minus gegenüber dem Juli 2024. Doch Sorge bereitet das an der Nahe zunächst keinem Experten: Das Wetter im Juli sei eben schlecht gewesen.

Die gesunkenen Gäste- und Übernachtungszahlen im Sommermonat Juli, die kürzlich vom Statistischen Landesamt publiziert wurden, beunruhigen Michael Vesper nicht. Der Geschäftsführer der Bad Kreuznacher Gesundheit und Tourismus GmbH erklärt es wie folgt: „Die Sommerdelle ist normal, fiel aber diesmal etwas stärker aus.







