Das Statistische Landesamt hatte kürzlich die touristischen Juli-Zahlen veröffentlicht, und es gab ein Minus gegenüber dem Juli 2024. Doch Sorge bereitet das an der Nahe zunächst keinem Experten: Das Wetter im Juli sei eben schlecht gewesen.
Lesezeit 2 Minuten
Die gesunkenen Gäste- und Übernachtungszahlen im Sommermonat Juli, die kürzlich vom Statistischen Landesamt publiziert wurden, beunruhigen Michael Vesper nicht. Der Geschäftsführer der Bad Kreuznacher Gesundheit und Tourismus GmbH erklärt es wie folgt: „Die Sommerdelle ist normal, fiel aber diesmal etwas stärker aus.