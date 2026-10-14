Christian forscht in Kappeln Schinderhannes und die Frage seiner Konfirmation Roswitha Kexel 14.10.2026, 13:00 Uhr

i Markus Christian, ehemaliger Ortsbürgermeister von Grumbach, hat sich ausführlich mit dem Leben von Johannes Bückler - besser bekannt als "der Schinderhannes" - befasst. Roswitha Kexel

Wurde Schinderhannes in Kappeln konfirmiert? Markus Christian durchforstete Kirchenbücher, Gerichtsakten und Archive – und stößt auf neue Hinweise. Eine Spurensuche zwischen Legende und Dokumenten.

Wurde Johannes Bückler – bekannt als „Schinderhannes“ – in Kappeln konfirmiert? Markus Christian, ehemaliger Ortsbürgermeister von Grumbach, befasst sich seit gut dreieinhalb Jahren mit dem Leben von Johannes Bückler und seinen Mittätern. Es gibt Hinweise auf die Konfirmation in Kappeln, jedoch keine eindeutigen Einträge in Kirchenbüchern.







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