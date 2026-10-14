Christian forscht in Kappeln
Schinderhannes und die Frage seiner Konfirmation
Markus Christian, ehemaliger Ortsbürgermeister von Grumbach, hat sich ausführlich mit dem Leben von Johannes Bückler - besser be
Markus Christian, ehemaliger Ortsbürgermeister von Grumbach, hat sich ausführlich mit dem Leben von Johannes Bückler - besser bekannt als "der Schinderhannes" - befasst.
Roswitha Kexel

Wurde Schinderhannes in Kappeln konfirmiert? Markus Christian durchforstete Kirchenbücher, Gerichtsakten und Archive – und stößt auf neue Hinweise. Eine Spurensuche zwischen Legende und Dokumenten.

Lesezeit 1 Minute
Wurde Johannes Bückler – bekannt als „Schinderhannes“ – in Kappeln konfirmiert? Markus Christian, ehemaliger Ortsbürgermeister von Grumbach, befasst sich seit gut dreieinhalb Jahren mit dem Leben von Johannes Bückler und seinen Mittätern. Es gibt Hinweise auf die Konfirmation in Kappeln, jedoch keine eindeutigen Einträge in Kirchenbüchern.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerZeitgeschichte

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren