Aufregung am Naheufer: Eine Schildkröte sorgt für einen ungewöhnlichen Polizeieinsatz. Was steckt dahinter?

Eine Funkstreifenwagenbesatzung hat am Sonntag gegen 13 Uhr am Kapitän-Lorenz-Ufer im Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg eine Schildkröte auf einem Baumstumpf entdeckt. Ein Bürger meldete das Tier der Polizei. Entgegen der Annahme eines ausgesetzten Exemplars handelt es sich um eine dort ansässige Schildkrötenart, wie das Tierheim bestätigte. Die Schildkröte blieb vor Ort und glitt später in die Nahe. Laut Polizei kein Grund zur Besorgnis.

Es könnte sich dabei um eine Sumpfschildkröte gehandelt haben. Die einzige in Deutschland wild vorkommende Schildkrötenart ist die Europäische Sumpfschildkröte (Emys orbicularis) .