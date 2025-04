Es war wohl eine Schießerei mit scharfen Waffen, die sich am Donnerstagabend in Bad Kreuznach in Nähe des Oranienparks zugetragen hat. Das teilt nun die Polizei mit. Zunächst war man von Schreckschusswaffen ausgegangen.

Was ist am späten Donnerstagabend in der Bad Kreuznacher Kaiser-Wilhelm-Straße in Nähe des Oranienparks passiert? Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen sollen auch Schusswaffen eingesetzt worden sein, hatte die Polizei vermeldet. Genaue Hintergründe sowie der konkrete Ablauf sind bislang weiter unklar, das teilt die Polizeiinspektion Bad Kreuznach in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft mit. Aber: „Nach vorläufigen Einschätzungen dürfte es bei dem Vorfall wahrscheinlich zum Einsatz von scharfen Schusswaffen gekommen sein“, heißt es in der Meldung. Zunächst war die Polizei lediglich von Schreckschusswaffen ausgegangen.

Dass dem so ist, legen offensichtliche Einschusslöcher an der Glasscheibe eines Balkons in direkter Umgebung nahe. Die Polizei will Spekulationen vorbeugen: „Eine abschließende Aussage hierzu ist jedoch erst nach Begutachtung der gesicherten Beweismittel möglich.“

Vor Ort seien keine Personen mit Schussverletzungen festgestellt worden und es gebe keine Hinweise darauf, dass Personen durch Schüsse verletzt worden seien. „Bei zwei beteiligten Personen kam es im Rahmen des Vorfalles zu Prellungen und Schürfwunden, die durch den Rettungsdienst versorgt wurden. Die vor Ort angetroffenen beteiligten Personen wurden nach Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen entlassen“, teilt die Polizei mit.

Weitere Details will die Polizei derzeit noch nicht preisgeben. Nach den Informationen dieser Zeitung soll die Auseinandersetzung ihren Ursprung in Streitigkeiten eines türkischen Familienclans haben.

Der Polizeieinsatz hatte am Donnerstagabend für viel Aufsehen gesorgt: Die Polizei war mit vielen schwer bewaffneten Einsatzkräften, mehreren Bussen und einem Helikopter im Einsatz.